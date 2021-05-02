Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şampiyonluk ve düşme hattından kurtulmak üzere, farklı hedefleri olan iki takımın karşı karşıya geldiği maçtan sarı kırmızılılar 2-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati çok sert açıklamalarda bulundu. Bizati, Gedson'un Candeias'a yaptığı müdahale için, "Nereden bakarsan bak kırmızı kart" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından kırmızı siyahlı takımın teknik direktörü Özcan Bizati flaş açıklamalarda bulundu.

Özcan Bizati'nin maç sonu açıklamaları;

İyi mücadele etmedik. İyi reaksiyon veremedik. Gözümüzün önünde bir olay. Candeias'a yapılan hareket, her yerde kırmızı kart. VAR ne derse desin, çocuğun omzunda da yırtık oluştu. Sezonu kapattı. Galatasaray'ın bunlara ihtiyacı yok. Rakip eksik kalacakken, biz eksik kaldık. Adil yönetmek gerekiyor.

Diğer pozisyonların daha adil olduğunu düşünüyorum ama o pozisyon gözümüzün önündeydi. O pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.

Bugün iyi mücadele etmedik, iyi reaksiyon veremedik. O reaksiyonu vermemiz gerekiyordu. Önümüzdeki 3 maçtan iyi puanlar almamız gerekiyor.

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