02 Mayıs 2021, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ardından Özcan Bizati açıkladı! "Kırmızı kart..."

Bizati'den sert sözler! Nereden bakarsan bak...
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk ve düşme hattından kurtulmak üzere, farklı hedefleri olan iki takımın karşı karşıya geldiği maçtan sarı kırmızılılar 2-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü çok sert açıklamalarda bulundu. Bizati, Gedson'un Candeias'a yaptığı müdahale için, "Nereden bakarsan bak kırmızı kart" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

'in 39. haftasında , sahasında 'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından kırmızı siyahlı takımın teknik direktörü flaş açıklamalarda bulundu.

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Özcan Bizati'nin maç sonu açıklamaları;

İyi mücadele etmedik. İyi reaksiyon veremedik. Gözümüzün önünde bir olay. Candeias'a yapılan hareket, her yerde kırmızı kart. ne derse desin, çocuğun omzunda da yırtık oluştu. Sezonu kapattı. Galatasaray'ın bunlara ihtiyacı yok. Rakip eksik kalacakken, biz eksik kaldık. Adil yönetmek gerekiyor.

Diğer pozisyonların daha adil olduğunu düşünüyorum ama o pozisyon gözümüzün önündeydi. O pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.

Bugün iyi mücadele etmedik, iyi reaksiyon veremedik. O reaksiyonu vermemiz gerekiyordu. Önümüzdeki 3 maçtan iyi puanlar almamız gerekiyor.

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