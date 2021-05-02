02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği - Galatasaray maçında sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı...
Spor Toto Süper Lig'in 39. dakikasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın 39. dakikasında Gedson Fernandes ile Candeias arasında bir ikili mücadele yaşandı. Yaşanan mücadelenin ardından Gençlerbirliği forması giyen Candeias sakatlanarak oyuna devam edemedi. İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçında yaşanan sakatlık şoku... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında Gedson Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, hastaneye kaldırıldı.
Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Fernandes ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, oyuna devam edemedi. İlk yarının sonunda oyundan çıkan Portekizli futbolcu, omzunun çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
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