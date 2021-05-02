02 Mayıs 2021, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği - Galatasaray maçında sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı...

Maçta sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı
GENÇLERBİRLİĞİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto 'in 39. dakikasında ile karşı karşıya geldi. Maçın 39. dakikasında ile Candeias arasında bir ikili mücadele yaşandı. Yaşanan mücadelenin ardından Gençlerbirliği forması giyen Candeias sakatlanarak oyuna devam edemedi. İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçında yaşanan sakatlık şoku... | Son dakika spor haberleri

'in 39'uncu haftasında 'nin 'ı konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, hastaneye kaldırıldı.

Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, oyuna devam edemedi. İlk yarının sonunda oyundan çıkan Portekizli futbolcu, omzunun çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI
Galatasaray maçı öncesi Covid-19 şoku! Galatasaray maçı öncesi Covid-19 şoku!
Hatayspor seriyi 4 maça çıkardı! Hatayspor seriyi 4 maça çıkardı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör