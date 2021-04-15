Gençlerbirliği'nde 4 vaka birden çıktı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Gençlerbirliği'nde 4 isimde pozitif vakaya rastlandığını açıklandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, Sivasspor maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
D.G. Sivasspor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin test sonuçları pozitif çıkmıştır.
İlgili futbolcular, antrenör ve kulüp personeli için tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.
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