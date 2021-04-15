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Gençlerbirliği'nde 4 vaka birden çıktı

Süper Lig ekibinde 4 vaka birden!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında ile oynayacağı karşılaşma öncesi 'nde 4 isimde pozitif vakaya rastlandığını açıklandı.

Spor Toto ekiplerinden 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
D.G. Sivasspor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

İlgili futbolcular, antrenör ve kulüp personeli için tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

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