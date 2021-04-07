Gençlerbirliği-BB Erzurumspor maçında Nordfeldt kalesinde devleşti! 2 dakikada 2 penaltı kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleye Başkent temsilcisinin kalecisi Nordfeldt damga vurdu ve 2 dakikada 2 penaltı kurtardı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken BB Erzurumspor penaltı kazandı.

Topun başına geçen Aatif kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topu Cenk Ahmet ağlarla buluşturdu fakat Suat Arslanboğa bu pozisyondan sonra VAR'a gitti.

GOL İPTAL EDİLDİ

Hakem Arslanboğa, Cenk Ahmet'in ceza sahasına penaltı vuruşu kullanılmadan önce girdiğine hükmederek penaltıyı tekrarlattı.

NORDFELDT YİNE KURTARDI

Topun başına geçen BB Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu Aatif, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'i yine geçemedi.

Hakem 3. kez penaltıyı tekrar ettirme kararı almıştı, VAR uyarısı sonrası kararı iptal etti.

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