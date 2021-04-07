Gençlerbirliği-BB Erzurumspor maçında Nordfeldt kalesinde devleşti! 2 dakikada 2 penaltı kurtardı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleye Başkent temsilcisinin kalecisi Nordfeldt damga vurdu ve 2 dakikada 2 penaltı kurtardı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken BB Erzurumspor penaltı kazandı.
Topun başına geçen Aatif kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topu Cenk Ahmet ağlarla buluşturdu fakat Suat Arslanboğa bu pozisyondan sonra VAR'a gitti.
GOL İPTAL EDİLDİ
Hakem Arslanboğa, Cenk Ahmet'in ceza sahasına penaltı vuruşu kullanılmadan önce girdiğine hükmederek penaltıyı tekrarlattı.
NORDFELDT YİNE KURTARDI
Topun başına geçen BB Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu Aatif, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'i yine geçemedi.
Hakem 3. kez penaltıyı tekrar ettirme kararı almıştı, VAR uyarısı sonrası kararı iptal etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig