05 Temmuz 2020, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Gençlerbirliği, 'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BtcTurk ile dün deplasmanda golsüz berabere kalan başkent ekibi, ara vermeden çalıştı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda, dünkü maçta süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.

Giovanni Sio, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak 31. haftanın açılış maçını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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