02 Nisan 2021, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde 1 isim corona virüsüne yakalandı!

G.Birliği'nde corona vakası!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'nden yapılan açıklamaya göre 1 isim corona virüsüne yakalandı.

Spor Toto 'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

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