Gençlerbirliği'nde 1 isim corona virüsüne yakalandı!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre 1 isim corona virüsüne yakalandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

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