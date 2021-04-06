Erzurumspor maçı öncesi Gençlerbirliği'nde Covid-19 vakası!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde, 1 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Mücadele öncesinde Başkent temsilcisinde 1 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Gençlerbirliği-BB Erzurumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.
İşte Gençlerbirliği'nin o açıklaması:
B.B. Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.
B.B. Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 6, 2021
Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/xVxIrW9teX
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