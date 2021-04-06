06 Nisan 2021, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Erzurumspor maçı öncesi Gençlerbirliği'nde Covid-19 vakası!

G.Birliği'nde Covid-19 vakası!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

'in 33. haftasında ile karşılaşacak 'nde, 1 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

'in 33. haftasında sahasında 'u ağırlayacak.

Mücadele öncesinde Başkent temsilcisinde 1 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Gençlerbirliği- maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.

İşte Gençlerbirliği'nin o açıklaması:

B.B. Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

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