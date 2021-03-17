Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin sistemi yok

Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ankara temsilcisinin 30 yaşındaki futbolcusu Sefa Yılmaz flaş bir ifade kullandı ve "Fenerbahçe'nin bir sistemi yok" dedi. İşte o sözler...

Süper Lig'de büyük bir sürpriz yaparak 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Gençlerbirliği'nin 30 yaşındaki futbolcusu Sefa Yılmaz, "Topu her ayağıma aldığımda karşımda tehdit görmeden ilerleyebildim. Hızlı ve kolay şekilde hemen 3. bölgeye geçtim. Bunun da nedeni, rakibimizin defansı hatta orta alanı boşaltmasıydı. Son bölümlerde, sırf benim hazırladığım 3 pozisyon var mesela. Rakip kaleye çok kolay gittik" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN YILDIZI ÇOK AMA SİSTEMİ YOK"

Sefa Yılmaz, "Fenerbahçe çift forvete döndükten sonra işimiz kolaylaştı. Orta sahayı verdiler ve arkayı boşalttılar, çok alan bıraktılar. Defansif isim olarak sadece Gustavo kaldı. Maç içinde defansta 3'lüye bile geçtiler. Aynı anda bu kadar hücumcuyla oynayamazsınız. Açıkçası Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bence bir sistemleri yok. Tam anlamıyla takım olabildiklerini düşünmüyorum. Bunun sıkıntısını yaşıyor gibiler. Onlar defansı tamamen bırakıp, gol atmaya odaklanınca biz de istediğimiz pozisyonları bulduk. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak, 3'ü 4'ü atabilirdik. Bu galibiyet bizim için çok anlamlıydı. Sadece 3 puan değil, öz güven de kazandık." ifadelerine yer verdi. (Fanatik)

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