17 Mart 2021, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin sistemi yok

Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin sistemi yok
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

'de son sırada yer alan , Kadıköy'de 'yi 2-1 mağlup etti. temsilcisinin 30 yaşındaki futbolcusu flaş bir ifade kullandı ve "Fenerbahçe'nin bir sistemi yok" dedi. İşte o sözler...

'de büyük bir sürpriz yaparak 21 yıl sonra 'yi Kadıköy'de deviren 'nin 30 yaşındaki futbolcusu , "Topu her ayağıma aldığımda karşımda tehdit görmeden ilerleyebildim. Hızlı ve kolay şekilde hemen 3. bölgeye geçtim. Bunun da nedeni, rakibimizin defansı hatta orta alanı boşaltmasıydı. Son bölümlerde, sırf benim hazırladığım 3 pozisyon var mesela. Rakip kaleye çok kolay gittik" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN YILDIZI ÇOK AMA SİSTEMİ YOK"

Sefa Yılmaz, "Fenerbahçe çift forvete döndükten sonra işimiz kolaylaştı. Orta sahayı verdiler ve arkayı boşalttılar, çok alan bıraktılar. Defansif isim olarak sadece kaldı. Maç içinde defansta 3'lüye bile geçtiler. Aynı anda bu kadar hücumcuyla oynayamazsınız. Açıkçası Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bence bir sistemleri yok. Tam anlamıyla takım olabildiklerini düşünmüyorum. Bunun sıkıntısını yaşıyor gibiler. Onlar defansı tamamen bırakıp, gol atmaya odaklanınca biz de istediğimiz pozisyonları bulduk. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak, 3'ü 4'ü atabilirdik. Bu galibiyet bizim için çok anlamlıydı. Sadece 3 puan değil, öz güven de kazandık." ifadelerine yer verdi. (Fanatik)

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