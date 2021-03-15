15 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gençlerbirliği 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi!

Gençlerbirliği 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği Kadıköy'de 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendi.

, 'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı. Gençlerbirliği söz konusu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 19 deplasman maçından 17'sini yitirmiş, 2'sinde ise berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE EVİNDE KAYIP!

'de Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçını kazanamazken, bu sezon iç sahada 6. kez mağlup olarak rekor kırdı. Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak iç sahadaki 4. maçında da galibiyet göremedi. Sarı-lacivertliler Kadıköy'de 24. haftada 'a 1-0, 26. haftada 'ye 1-0 kaybetmiş, 28. haftada ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, 30. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak Kadıköy'de 4 maç üst üste kazanamamış oldu. Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilirken bu sezon 6 kez iç sahada mağlubiyet aldı.

İÇ SAHADAKİ MAĞLUBİYETLER

Fenerbahçe-: 0-2
Fenerbahçe-: 3-4
Fenerbahçe-: 0-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1
Fenerbahçe-Göztepe: 0-1
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

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