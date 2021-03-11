11 Mart 2021, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu!

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

'de sıkıntılı bir dönem geçiren , teknik direktörlük görevine 'yi getirdiğini duyurdu.

ekibi 'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Özcan Bizati'yi getirdi. Bizati'nin yardımcılıklarını Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.

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