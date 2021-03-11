11 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu!
Süper Lig'de sıkıntılı bir dönem geçiren Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdiğini duyurdu.
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Özcan Bizati ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Gençlerbirliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Kulübümüz, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Özcan Bizati'yi getirdi. Bizati'nin yardımcılıklarını Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.
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