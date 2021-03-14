14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Gençlerbirliği | İlk 11'ler belli oldu

F.Bahçe-Gençlerbirliği | İlk 11'ler belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, , , , , , Pelkas, Mert Hakan, Thiam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , Mustafa, Halil İbrahim, Soner, , , Candeias, Ayite, Sandro

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , Sadık Çiftpınar, ve Perotti, bu maçta forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

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