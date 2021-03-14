Fenerbahçe-Gençlerbirliği | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

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