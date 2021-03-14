Fenerbahçe-Gençlerbirliği | İlk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, Mert Hakan, Thiam
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.
4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.
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