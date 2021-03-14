Fenerbahçe-Gençlerbirliği | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, Mert Hakan, Thiam
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro
3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Artık kayba tahammülü kalmayan sarılacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek Beşiktaş ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor.
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