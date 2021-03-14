14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Gençlerbirliği | CANLI

F.Bahçe-Gençlerbirliği | CANLI
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, , , , , , Pelkas, , Thiam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , , , , , , Sandro

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Artık kayba tahammülü kalmayan sarılacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek Beşiktaş ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor.

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