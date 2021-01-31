31 Ocak 2021, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mehmet Altıparmak oldu!

Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

ile yollarını ayıran 'nde, teknik direktörlük görevine getirildi. İşte detaylar...

, 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

Bugün teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Başkent temsilcisinde yeni teknik direktör belli oldu. Edinilen bilgiye göre, son olarak 'da görev yapan deneyimli teknik adam Mehmet Altıparmak, 'nin yeni teknik direktörü oldu.

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