31 Ocak 2021, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan istifa etti!

Süper Lig'de flaş ayrılık! İstifasını sundu
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında 'a 1-0 mağlup olan 'nde teknik direktör , istifasını sunacağını açıkladı.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kötü bir gidişatın olduğunu aktaran Kaplan, "Kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik. Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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