02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kaplan’dan Berat itirafı
Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, Trabzonspor'un eski öğrencisi Berat Ayberk Özdemir'i istediğini ifade etti.
Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, Trabzonspor'un eski öğrencisi Berat Ayberk Özdemir'i istediğini ifade etti. Kaplan, "Berat Özdemir'i Trabzonspor ile Avrupa'dan Napoli ve Udinese istemişti ancak transfer olmayınca kaldı" dedi. Orta sahada oynayan 21 yaşındaki Berat, Gençlerbirliği'nde bu sezon 24 maçta 1 gol kaydetti.
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