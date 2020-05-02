02 Mayıs 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Kaplan’dan Berat itirafı

Kaplan’dan Berat itirafı
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

'nin eski , 'un eski öğrencisi Berat Ayberk Özdemir'i istediğini ifade etti.

'nin eski Mustafa Kaplan, 'un eski öğrencisi Berat Ayberk Özdemir'i istediğini ifade etti. Kaplan, "Berat Özdemir'i Trabzonspor ile Avrupa'dan Napoli ve Udinese istemişti ancak transfer olmayınca kaldı" dedi. Orta sahada oynayan 21 yaşındaki Berat, Gençlerbirliği'nde bu sezon 24 maçta 1 gol kaydetti.
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