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GENÇLERBİRLİĞİ

Sahaya hasret

Sahaya hasret
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Lige verilen arada evde çalışan G.Birliği'nin başarılı file bekçisi Ertaç Özbir, "Videolu antrenmanları uyguluyoruz. sahadaki gibi olmuyor. Sürec en formda şekilde atlatmaya çalışıyoruz. sahayı görmek mutlu ederdi" dedi.

Lige verilen arada evde çalışan G.Birliği'nin başarılı file bekçisi Ertaç Özbir, "Videolu antrenmanları uyguluyoruz. sahadaki gibi olmuyor. Sürec en formda şekilde atlatmaya çalışıyoruz. sahayı görmek mutlu ederdi" dedi.

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