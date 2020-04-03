03 Nisan 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Cavcav’ın acı günü

Cavcav’ın acı günü
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi. Kırmızı- siyahlı kulüpten, "Fatma Jale Cavcav'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" açıklaması yapıldı.

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