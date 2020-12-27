Son dakika: Gençlerbirliği'ne corona virüsü şoku!

Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı öncesinde bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

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