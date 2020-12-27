27 Aralık 2020, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika: Gençlerbirliği'ne corona virüsü şoku!

Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu pozitif!
GENÇLERBİRLİĞİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'nde maçı öncesinde bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

'in 15. haftasında ile karşılaşacak olan 'nde bir futbolcunun corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Sivas evinde kazandı Sivas evinde kazandı
Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Gençlerbirliği'nde Covid-19 şoku! 5 isim pozitif... Gençlerbirliği'nde Covid-19 şoku! 5 isim pozitif...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör