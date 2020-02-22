22 Şubat 2020, Cumartesi
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Erdem’den şartlı temenni
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Gençlerbirliği'nin tecrübeli sağ beki Erdem Özgenç, yarın Ankaragücü'yle karşılaşacakları başkent derbisini değerlendirdi. Özgenç, "İnşallah bizim galip geldiğimiz bir maç olur. Bizim maçtan sonra Ankaragücü'ne başarılar dileyeceğim. Eski takımım, orada da çok büyük savaşlar, emekler verdik. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirmeye çabalayacağız. Hamza hoca geldikten sonra takım ivme kazandı" diye konuştu.
Gençlerbirliği'nin tecrübeli sağ beki Erdem Özgenç, yarın Ankaragücü'yle karşılaşacakları başkent derbisini değerlendirdi. Özgenç, "İnşallah bizim galip geldiğimiz bir maç olur. Bizim maçtan sonra Ankaragücü'ne başarılar dileyeceğim. Eski takımım, orada da çok büyük savaşlar, emekler verdik. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirmeye çabalayacağız. Hamza hoca geldikten sonra takım ivme kazandı" diye konuştu.
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