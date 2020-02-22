22 Şubat 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Erdem’den şartlı temenni

Erdem’den şartlı temenni
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

'nin tecrübeli sağ beki , yarın Ankaragücü'yle karşılaşacakları başkent derbisini değerlendirdi. Özgenç, "İnşallah bizim galip geldiğimiz bir maç olur. Bizim maçtan sonra Ankaragücü'ne başarılar dileyeceğim. takımım, orada da çok büyük savaşlar, emekler verdik. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirmeye çabalayacağız. Hamza hoca geldikten sonra takım ivme kazandı" diye konuştu.

'nin tecrübeli sağ beki , yarın Ankaragücü'yle karşılaşacakları başkent derbisini değerlendirdi. Özgenç, "İnşallah bizim galip geldiğimiz bir maç olur. Bizim maçtan sonra Ankaragücü'ne başarılar dileyeceğim. takımım, orada da çok büyük savaşlar, emekler verdik. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirmeye çabalayacağız. Hamza hoca geldikten sonra takım ivme kazandı" diye konuştu.

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