Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı sonrası Murat Cavcav: VAR pozisyonu görmeliydi
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi ağırladı ve sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonu kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav sarı-lacivertlilerin penaltı kazandığı pozisyonla ilgili, "Penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon. Hakem görmemiş olabilir ama VAR pozisyonu görmeliydi" dedi.
Cavcav, maçın ardından yaptığı açıklamada, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, "Onun için kan değişikliğine gittik. Bugün de iyi başlamıştık ama penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon. Hakem görmemiş olabilir ama VAR pozisyonu görmeliydi. Penaltıdan golü yiyince takım demoralize oldu." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Cavcav, şunları kaydetti:
"Biz de iyi hazırlanmıştık ama futbolda bunlar oluyor. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Ona hazırlanacağız, inşallah iyi bir neticeyle döneriz. Biz Anadolu kulüpleri olarak hakem hatalarına maruz kalıyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri ve ellerini vicdanlarına koyup maç yönetmeleri lazım. Bu kadar emek harcıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunların karşılığında bu hareketler moralimizi bozuyor."
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