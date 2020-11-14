14 Kasım 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika: Gençlerbirliği Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ı resmen duyurdu!

Gençlerbirliği Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ı resmen duyurdu!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

ekibi , koltuğuna 'ı getirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Sezona Mert Nobre ile başlayan ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Ankara temsilcisi , Nobre'den boşalan teknik direktör koltuğuna 'ı getirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi." ifadelerine yer verildi.

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