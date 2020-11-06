06 Kasım 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika: Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde corona şoku!

Süper Lig ekibinde corona şoku!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

'de ile karşılaşacak 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılarda yapılan açıklamada bir sporcunun pozitif çıktığı duyuruldu.

'de ile karşılaşacak 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılarda yapılan açıklamada bir sporcunun pozitif çıktığı duyuruldu.
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