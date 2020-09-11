11 Eylül 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Motta Gençlerbirliği'nde!

Motta Gençlerbirliği'nde!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , 26 yaşındaki ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlılar son olarak forması giyen ön liberoyu 1 yıllığına kiraladı.

Gençlerbirlği teknik direktör yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi son olarak Ligi takımlarından forması giyen 'yı 1 yıllığına kiraladı.

Paraguay'da futbola başladıktan sonra Arjantin'de takımında görev yapan Motta, son olarak Brezilya ekibi Flamengo'da forma giydi.
Robert Piris da Motta kulübümüzle satın alma opsiyonu ile kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.
Mattias Johansson Gençlerbirliği'nde

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