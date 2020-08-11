11 Ağustos 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Diego Angelo Gençlerbirliği'nde!

Ve Diego Angelo imzaladı! İşte yeni takımı
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

'de Cemil Usta Sezonu'nu 36 puanla 12. sırada bitiren , yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi bu kapsamda 'yu kadrosuna kattı.

Başkent kulübü, 34 yaşındaki savunma oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " çalışmalarını sürdüren takımımız, ilk transferini 'in tecrübeli oyuncularından ile gerçekleştirdi. Süper Lig'de Eskişehirspor, Antalyaspor ve Kayserispor formaları giyen Diego Angelo ile iki yıllık sözleşmeye imza attık. Başkanımız Murat Cavcav, imzaların ardından transferin kulübümüz ve Diego Angelo için hayırlı olması temennisinde bulundu." ifadeleri yer aldı.

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