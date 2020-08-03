Son dakika: Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi başlıyor!
Gelecek sezon Süper Lig'de başarı elde etmek isteyen Gençlerbirliği, Mert Nobre ile anlaştı. Mert Nobre gelecek sezon Gençlerbirliği'nin teknik direktörü olacak.
Süper Lig'de gelecek sezon planlamasını yapan Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı. Mert Nobre, daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde Akhisarspor ve Hatayspor'da çalışmıştı. Gençlerbirliği, "Hikaye yeniden başlıyor" başlığını kullanarak sosyal medyadan Mert Nobre'yi duyurdu.
Mert Nobre'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden de Mert Nobre'nin takımın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle ilgili bir video paylaşıldı. Mert Nobre'nin Gençlerbirliği kulübüyle TFF 1. Lig'de yaşadığı 2018-2019 sezonu şampiyonluğundan kesitlerin gösterildiği videoda 'Hikaye yeniden başlıyor' teması üzerinde duruldu.
İŞTE MERT NOBRE PAYLAŞIMI!
Hikaye yeniden başlıyor! pic.twitter.com/NI3xbx2dma— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 3, 2020
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