03 Ağustos 2020, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika: Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi başlıyor!

Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

Gelecek sezon 'de başarı elde etmek isteyen , ile anlaştı. Mert Nobre gelecek sezon Gençlerbirliği'nin teknik direktörü olacak.

'de gelecek sezon planlamasını yapan , teknik direktörlük görevine 'nin getirildiğini açıkladı. Mert Nobre, daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde Akhisarspor ve Hatayspor'da çalışmıştı. Gençlerbirliği, "Hikaye yeniden başlıyor" başlığını kullanarak sosyal medyadan Mert Nobre'yi duyurdu.

Mert Nobre'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden de Mert Nobre'nin takımın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle ilgili bir video paylaşıldı. Mert Nobre'nin Gençlerbirliği kulübüyle TFF 1. Lig'de yaşadığı 2018-2019 sezonu şampiyonluğundan kesitlerin gösterildiği videoda 'Hikaye yeniden başlıyor' teması üzerinde duruldu.

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