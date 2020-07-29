Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği resmi sosyal medya hesabından, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başkent ekibi Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.

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