29 Temmuz 2020, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen duyuruldu
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

Süper Lig ekiplerinden resmi sosyal medya hesabından, teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başkent ekibi ile yollarını ayırdı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.

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