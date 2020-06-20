20 Haziran 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Hamza Hamzaoğlu: Beklediğimiz şekilde dönemiyoruz

Beklediğimiz şekilde dönemiyoruz
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 28. haftasında deplasmanda Hes Kablo 'a 2-0 mağlup olan 'nde teknik direktör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi oynadıklarını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

5 oyuncu değişikliği kararının pandemiden sonra da devam etmesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Umutlu gelmiştik ama beklediğimiz şekilde dönemiyoruz. İlk yarıda oyunu tutmanın daha doğru olacağını düşündüm ama olmadı. İkinci yarıda daha iyiydik ama sonuçlandıramadık. 'u ve oyuncularını da bugün verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 5 oyuncu değişikliği oldukça isabetli bir karar. Çünkü en azından sahada yorgun olan ve sakatlığı olanlar sahada kalmak zorunda değiller. Kadrodaki diğer oyunculara da kendini gösterme fırsatı vermiş oluruz. Şahsen çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. İnşallah pandemiden sonra da devam eder."

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