‘Karşılığını alma zamanı’

Gençlerbirliği deplasmanında lige dönecek olan Konyaspor'da, teknik direktör Bülent Korkmaz, iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Artık bunun karşılığını sahada alma zamanı geldi" dedi.

Gençlerbirliği deplasmanında lige dönecek olan Konyaspor'da, teknik direktör Bülent Korkmaz, iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Artık bunun karşılığını sahada alma zamanı geldi" dedi.

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