12 Haziran 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

‘Karşılığını alma zamanı’

‘Karşılığını alma zamanı’
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

deplasmanında lige dönecek olan Konyaspor'da, teknik direktör , iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Artık bunun karşılığını sahada alma zamanı geldi" dedi.

deplasmanında lige dönecek olan Konyaspor'da, teknik direktör , iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Artık bunun karşılığını sahada alma zamanı geldi" dedi.

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