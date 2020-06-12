12 Haziran 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

‘Mini bir lig oynayacağız’

‘Mini bir lig oynayacağız’
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Süper Lig'e pazar akşamı evinde oynayacağı karşılaşmasıyla dönecek olan 'nde başkan Murat Cavcav, yeniden başlayacak maçlar öncesi "Adeta 8 haftalık mini bir lig oynayacağız" yorumunda bulundu.

Süper Lig'e pazar akşamı evinde oynayacağı karşılaşmasıyla dönecek olan 'nde başkan Murat Cavcav, yeniden başlayacak maçlar öncesi "Adeta 8 haftalık mini bir lig oynayacağız" yorumunda bulundu. Hazırlıklarını sürdüren başkent temsilcisi, Süper Lig'de 27. hafta öncesinde 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

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