11 Haziran 2020, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençler’e şok

Gençler’e şok
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Evınde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbiriği, sakatlık şokuyla sarsıldı.

Evınde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbiriği, sakatlık şokuyla sarsıldı. Başkent ekibinde sağ diz ön çapraz bağında ve iç menisküsünde yırtık tespit edilen Ömer Alper'in 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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