Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 12 Haziran'da tekrar başlayacak olan futbolun, hayatın normalleşmesi sürecinde insanlar üzerinde olumlu etki yapacağını söyledi.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 12 Haziran'da tekrar başlayacak olan futbolun, hayatın normalleşmesi sürecinde insanlar üzerinde olumlu etki yapacağını söyledi. Hamzaoğlu, "Sağlık boyutu her şeyden çok önemli. Eğer süreç iyi gitmeseydi ben de oynanmasından yana olmazdım. Şu anda her şey iyiye gidiyor. Bu yüzden ligin oynanmasında bir sakınca yok" dedi.