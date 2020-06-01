01 Haziran 2020, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Her şey iyiye gidiyor

Her şey iyiye gidiyor
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 12 Haziran'da tekrar başlayacak olan futbolun, hayatın normalleşmesi sürecinde insanlar üzerinde olumlu etki yapacağını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 12 Haziran'da tekrar başlayacak olan futbolun, hayatın normalleşmesi sürecinde insanlar üzerinde olumlu etki yapacağını söyledi. Hamzaoğlu, "Sağlık boyutu her şeyden çok önemli. Eğer süreç iyi gitmeseydi ben de oynanmasından yana olmazdım. Şu anda her şey iyiye gidiyor. Bu yüzden ligin oynanmasında bir sakınca yok" dedi.
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