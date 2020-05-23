23 Mayıs 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençler tam gaz

Gençler tam gaz
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

G.Birliği, 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

G.Birliği, 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Karantina dönemi sona eren futbolculardan Giovanni Sio ile Pierre Yves Polomat da takıma katılarak çalışmalara başladı. Sio, Polomat, Yasin ile Nadir'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecekleri bildirildi.
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