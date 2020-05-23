Gençler tam gaz

G.Birliği, 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

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G.Birliği, 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Karantina dönemi sona eren futbolculardan Giovanni Sio ile Pierre Yves Polomat da takıma katılarak çalışmalara başladı. Sio, Polomat, Yasin ile Nadir'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecekleri bildirildi.