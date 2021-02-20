Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor evinde Gençlerbirliğini 1-0 mağlup ederek 3 hafta aranın ardından 3 puanla tanıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı hafta karşılaşmasında düşme potasında yer alan Yukatel Denizlispor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Denizlispor oldu. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü 19'uncu dakikada Mesanovic kaydetti.
6'ncı dakikada Denizlispor, rakip kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rodallega'nın sert şutu kaleci Nordfeldt'te kaldı.
7'nci dakikada Sagal'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda defans araya girerek golü önledi. Savunma topu uzaklaştırdı.
8'inci dakikada Ayite sol çaprazdan sert vurdu. Top üstten auta gitti.
13'üncü dakikada Mesanovic ile duvar pası yapan Mustafa Yumlu, ceza yayı üzerindeki Rodallega'ya pas verdi. Rodallega'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.
16'ncı dakikada Sagal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Mesanovic kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
19'uncu dakikada orta sahadaki Rodallega'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Mesanovic, ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
40'ıncı dakikada Furman'ın rakip yarı alanın ortalarından taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Arda Kızıldağ'ın kaleye şutunda top dışarı çıktı.
56'ıncı dakikada Soner'in ceza sahası dışından çektiği yerden şutta top az farkla yandan auta gitti.
58'inci dakikada Toure'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut üstten auta gitti.
70'nci dakikada Sandro Lima altıpas üzerinden çektiği şutu Leismann direk dibinden uzaklaştırarak golü önledi.
72'inci dakikada gelişen hızlı atakta Ahmad'ın pasıyla topla buluşan Rodallega, ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunu çekti. Kalecinin kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı.
90+3'üncü dakikada Sandro'nun ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut üstten auta çıktı.
90+4'üncü dakikada Rodallega kaleci Nordfeldt'in önde olduğunu fark edince yaklaşık 40 metreden kaleye şut çekti. Nordfeldt, topu güçlükle kurtardı.
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