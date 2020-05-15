15 Mayıs 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde hazırlıklara devam edildi

Gençlerbirliği'nde hazırlıklara devam edildi
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan için hazırlıklarını sürdürüyor.

Beştepe'deki Tesisleri'nde gruplar halinde antrenmana çıkan kırmızı-siyahlıların, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

hazırlıklarına yarın devam edecek.

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