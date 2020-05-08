08 Mayıs 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Murat Cavcav: Sebep ekonomik

Murat Cavcav: Sebep ekonomik
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Başkanı Murat Cavcav, 'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını ekonomik boyutu da düşünerek aldığını belirtti.

Cavcav "Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz. Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak. Bu süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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