Murat Cavcav: Sebep ekonomik

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını ekonomik boyutu da düşünerek aldığını belirtti.

Cavcav "Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz. Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak. Bu süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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