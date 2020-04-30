30 Nisan 2020, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Form tutmak için 5-6 hafta lazım

Form tutmak için 5-6 hafta lazım
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

G.Birliği'nin 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu , idmanlar başladığında form tutmak için en az 5-6 haftaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

G.Birliği'nin 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu , idmanlar başladığında form tutmak için en az 5-6 haftaya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yılmaz, "Evde hocamızın verdiği programlara uyuyoruz ama sahadakiyle, evdeki idman çok farklı. Takım halinde idmanlar başladığında en az 5-6 hafta antrenman yapmamız lazım ki form tutalım" değerlendirmesini yaptı.
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