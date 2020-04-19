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GENÇLERBİRLİĞİ

Berat: Teklifler gurur verici

Berat: Teklifler gurur verici
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

'nin genç orta sahası Berat Ayberk Özdemir, birçok takımla adının anılmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

G.Birliği'nin genç orta sahası Berat Ayberk Özdemir, birçok takımla adının anılmasının gurur verici olduğunu ifade etti. 21 yaşındaki oyuncu, "Teklifler benim de kulağıma geliyor fakat bu işlerle menajerim ilgileniyor. Şu an için tek düşüncem G.Birliği'nde başarılı olmak. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım" dedi. Berat, bu sezon 21 maçta 1 golle oynadı
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