09 Nisan 2020, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

G.Birliği’nin acı günü

G.Birliği’nin acı günü
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

G.Birliği, eski yöneticisi Ayhan Sümer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, Ayhan Sümer'in merhum başkan İlhan Cavcav döneminde uzun yıllar kulüpte görev aldığı hatırlatıldı. Ayhan Sümer'in naaşının bugün öğlen Kocatepe'de kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.

G.Birliği, eski yöneticisi Ayhan Sümer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, Ayhan Sümer'in merhum başkan İlhan Cavcav döneminde uzun yıllar kulüpte görev aldığı hatırlatıldı. Ayhan Sümer'in naaşının bugün öğlen Kocatepe'de kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.
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