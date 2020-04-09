09 Nisan 2020, Perşembe
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G.Birliği’nin acı günü
G.Birliği, eski yöneticisi Ayhan Sümer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, Ayhan Sümer'in merhum başkan İlhan Cavcav döneminde uzun yıllar kulüpte görev aldığı hatırlatıldı. Ayhan Sümer'in naaşının bugün öğlen Kocatepe'de kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.
G.Birliği, eski yöneticisi Ayhan Sümer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, Ayhan Sümer'in merhum başkan İlhan Cavcav döneminde uzun yıllar kulüpte görev aldığı hatırlatıldı. Ayhan Sümer'in naaşının bugün öğlen Kocatepe'de kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.
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