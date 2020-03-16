16 Mart 2020, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 16.03.2020

, 'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.

Yaklaşık 1 saat süren idman, son bölümdeki dört kaleli maçla tamamlandı.

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