16 Mart 2020, Pazartesi
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Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 16.03.2020
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.
Yaklaşık 1 saat süren idman, son bölümdeki dört kaleli maçla tamamlandı.
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