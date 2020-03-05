Gençlerbirliği antrenmanında 5 eksik
Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takım 5 oyuncusundan yoksun çalıştı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda çift kale oyunla çalışmayı tamamladı. Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Nadir Çiftçi, Sefa Yılmaz, Ayite, Stancu ve Polomat katılmadı. Erdem Özgenç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışırken Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio ve Atalay Gökçe, takımdan ayrı koştu. Sol dizine aldığı darbe sonucu geçen hafta antrenmanda sakatlanan Polomat'ın çekilen MR sonucuna göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...