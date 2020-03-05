05 Mart 2020, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği antrenmanında 5 eksik

Gençlerbirliği antrenmanında 5 eksik
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 05.03.2020

yönetimindeki Fraport ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takım 5 oyuncusundan yoksun çalıştı.

, 'in 25. haftasında Fraport ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde, yönetiminde yapılan antrenmana kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda çift kale oyunla çalışmayı tamamladı. Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen , , Ayite, Stancu ve Polomat katılmadı. Erdem Özgenç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışırken Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio ve Atalay Gökçe, takımdan ayrı koştu. Sol dizine aldığı darbe sonucu geçen hafta antrenmanda sakatlanan Polomat'ın çekilen MR sonucuna göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Gençlerbirliği Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı haberin devamı
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