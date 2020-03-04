04 Mart 2020, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 04.03.2020

, 'in 25. haftasında sahasında Fraport TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Başkent ekibi, idmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

ile Fraport TAV arasındaki haftanın kapanış maçı, 9 Mart Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Stancu üst sıralara çıkacaklarından emin! haberin devamı



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