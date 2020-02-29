Gençlerbirliği'ne Stancu'dan kötü haber

Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde Rumen futbolcu Bogdan Stancu'nun, sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta içi gerçekleştirilen idmanda sağ dizine darbe alan Stancu'nun dün Ankara Acıbadem Hastanesinde MR'ı çekildi.

Rumen futbolcunun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında ise yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edildi.

İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre 32 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olmasının beklendiği kaydedildi.

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