29 Şubat 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'ne Stancu'dan kötü haber

Gençlerbirliği'ne Stancu'dan kötü haber
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 29.02.2020

'de yarın 'a konuk olacak 'nde Rumen futbolcu Bogdan Stancu'nun, sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta içi gerçekleştirilen idmanda sağ dizine darbe alan Stancu'nun dün Ankara Acıbadem Hastanesinde MR'ı çekildi.

Rumen futbolcunun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında ise yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edildi.

İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre 32 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olmasının beklendiği kaydedildi.

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları haberin devamı


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