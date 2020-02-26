26 Şubat 2020, Çarşamba
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Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla sona erdi.
Brezilyalı futbolcu Fabricio Baiano takımdan ayrı çalışırken, tedavilerine devam edilen Erdem Özgenç ve Floyd Ayite antrenmana katılmadı.
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