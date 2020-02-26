26 Şubat 2020, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 26.02.2020

, 'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla sona erdi.

Brezilyalı futbolcu Fabricio Baiano takımdan ayrı çalışırken, tedavilerine devam edilen Erdem Özgenç ve Floyd Ayite antrenmana katılmadı.

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