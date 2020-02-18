18 Şubat 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Telafisi Sivasspor’la

Telafisi Sivasspor’la
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi evindeki maçıyla sona eren Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı 'a bilendi.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi evindeki maçıyla sona eren Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı 'a bilendi. Akdeniz ekibi, Sivas'tan puan ya da puanlarla dönerek, tekrar çıkışa geçmek istiyor.
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