09 Şubat 2020, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Nordfeldt’ten 5 kurtarış

Nordfeldt’ten 5 kurtarış
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 09.02.2020

'nin İsveçli kalecisi Kristoffer Nordfeldt, takımının en iyisiydi. 30 yaşındaki file bekçisi maç boyunca tam 5 net kurtarış yaparak 'un daha farklı kazanmasını önledi.

'nin İsveçli kalecisi Kristoffer Nordfeldt, takımının en iyisiydi. 30 yaşındaki file bekçisi maç boyunca tam 5 net kurtarış yaparak 'un daha farklı kazanmasını önledi. Özellikle ikinci yarıda kritik kurtarışlara imza atan Nordfeldt'in çabası Gençlerbirliği'ne yetmedi.

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