26 Ocak 2020, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 26.01.2020

, 'in 20. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Haftayı FK galibiyetiyle kapatan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan üç kaleli gol oyunuyla noktalandı.

ile arasındaki 20. haftanın açılış maçı, 31 Ocak Cuma günü oynanacak.

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