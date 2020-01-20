Hamza Hamzaoğlu: “Eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız”
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, pozisyon ve oyunun olmadığı bir maç olduğunu ve eksiklerini analiz edip daha etkin olmak istediklerini belirtti.
Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eksiklerini analiz edip, önümüzdeki haftalarda daha etkin olmak istediklerini ifade etti.
Hamzaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Her iki takım açısında da iyi bir futbol yoktu. Gole kadar ortada giden bir maç vardı. Fazla pozisyon olmayan maçtı. Rizespor golü buldu, moraliyle oyunu hissettirdi. Cuma gününe kadar toparlanıp, eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız. Şu an için transfer düşünmüyoruz ama ihtiyacımız olması durumunda yapabiliriz. Şu an için ihtiyacımız yok. Bugün eksik oyuncularımız da vardı, onların eksikliğini hissettik. Skoda'yı tebrik ediyorum. Transferde bizim de düşündüğümüz oyuncular arasındaydı ancak Rizespor'a nasip oldu. Kendisini tebrik ediyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...