21 Ocak 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Hamza Hamzaoğlu: “Eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız”

“Eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız”
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Hamzaoğlu, maçının ardından yaptığı açıklamada, pozisyon ve oyunun olmadığı bir maç olduğunu ve eksiklerini analiz edip daha etkin olmak istediklerini belirtti.

'in 18. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından Hamzaoğlu, eksiklerini analiz edip, önümüzdeki haftalarda daha etkin olmak istediklerini ifade etti.

Hamzaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her iki takım açısında da iyi bir futbol yoktu. Gole kadar ortada giden bir maç vardı. Fazla pozisyon olmayan maçtı. Rizespor golü buldu, moraliyle oyunu hissettirdi. Cuma gününe kadar toparlanıp, eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız. Şu an için düşünmüyoruz ama ihtiyacımız olması durumunda yapabiliriz. Şu an için ihtiyacımız yok. Bugün eksik oyuncularımız da vardı, onların eksikliğini hissettik. Skoda'yı tebrik ediyorum. Transferde bizim de düşündüğümüz oyuncular arasındaydı ancak Rizespor'a nasip oldu. Kendisini tebrik ediyorum."

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