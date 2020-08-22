22 Ağustos 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Salih Dursun şoku!

Gençlerbirliği'nde Salih Dursun şoku!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

ekiplerinden , antrenmanda sakatlanan 'un sol diz ön çapraz bağında kopukluk tespit edildiğini açıkladı. Salih, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak.

Ankara ekibine tecrübeli futbolcusundan kötü haber geldi. Dün yapılan yeni sezon çalışmasında sakatlanan 'un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Salih Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.


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