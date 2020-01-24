MAÇ SONUCU l Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK l ÖZET
Süper Lig'in 19. hafta açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 64. dakikada Sessegnon kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi Gençlerbirliği puanını 21'e yükseltirken, Gaziantep FK 24 puanda kaldı..
11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio
GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode
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