MAÇ SONUCU l Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK l ÖZET

Süper Lig'in 19. hafta açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla yendi.

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 64. dakikada Sessegnon kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi Gençlerbirliği puanını 21'e yükseltirken, Gaziantep FK 24 puanda kaldı..

11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode