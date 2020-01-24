25 Ocak 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

MAÇ SONUCU l Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK l ÖZET

Gençler tek attı üç aldı!
GENÇLERBİRLİĞİ
Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 Giriş Tarihi: 24.01.2020

'in 19. hafta açılış maçında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla yendi.

'in 19. haftasında ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 64. dakikada Sessegnon kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi Gençlerbirliği puanını 21'e yükseltirken, Gaziantep FK 24 puanda kaldı..

11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode

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