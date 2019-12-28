28 Aralık 2019, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençler yine boş geçmedi

Gençler yine boş geçmedi
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 28.12.2019

10 kişi kalmasına karşın 23. dakikada Ayite'nin attığı golle 1-0 öne geçen G.Birliği, bu sezon bütün deplasmanlarda fileleri havalandırdı.

10 kişi kalmasına karşın 23. dakikada Ayite'nin attığı golle 1-0 öne geçen G.Birliği, bu sezon bütün deplasmanlarda fileleri havalandırdı. Beşiktaş maçı öncesinde 7 deplasman maçına çıkan ve bu mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan başkent ekibi, her maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş karşısında da golü bulan kırmızı- siyahlılar, 8. deplasman maçını da boş geçmedi.

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